Täglich 24 Stunden lang 6 Uhr

Bielefeld

Auf dem Nachttisch, am Handgelenk, in der Küche, im Fernsehen, auf dem Handy, dem Rechner, an der Stadtbahn-Haltestelle, am Rathaus - Uhren begegnen dem Menschen heute fast überall: Wer im Jahre 2023 nicht weiß, wie spät es ist, dem ist nicht zu helfen. Vor 100 und mehr Jahren war das anders: Da zeigte oft ausschließlich die Kirchturmuhr die Zeit an; falls nicht, konnten die Termine schon mal durcheinander geraten. Aus dieser Zeit, genauer gesagt von 1901, stammt die Uhr der Johanniskirche der Lydia-Gemeinde in Bielefeld-Mitte. Sie funktioniert bis heute - steht aber schon wochenlang still.