Tagsüber Tempo 80, nachts 60

Bielefeld

Auf dem Ostwestfalendamm (OWD) in Bielefeld soll demnächst durchgängig Tempo 80 gelten, in den Nachtstunden zwischen 22 und 6 Uhr Tempo sollen 60 Stundenkilometer erlaubt sein. Doch ab wann das umgesetzt wird, ist weiterhin offen. Am Dienstag gab es dazu eine Mitteilung im Stadtentwicklungsausschuss des Rates.

Von Michael Schläger