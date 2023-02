Tamina Kallert über den Erfolg von "Wunderschön"

Bielefeld

Tamina Kallert ist eine der beliebtesten Fernsehmoderatorinnen. In ihren Reisesendungen – die bekannteste ist „Wunderschön“ – bringt sie dem Pu­blikum Ziele in fast aller Welt nah. Seite 19 Jahren ist sie bereits für den WDR unterwegs. Zuletzt hat sie in Ostwestfalen-Lippe in mehreren Städten ihr neues Buch „Und dann kommt das Meer in Sicht“ vorgestellt. Die 48-Jährige lebt mit ihrer Familie in Freiburg.

Von Andreas Schnadwinkel