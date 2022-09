Tankstellenräuber gesucht

Die Tat ereignete sich am Samstag, 25. Juni, gegen 19.55 Uhr. Überfallen wurde die BFT-Tankstelle an der Jöllenbecker Straße 322 gegenüber der großen Feuerwache West in Gellershagen. Der Tatort liegt zwischen der Schuckertstraße und der Kreuzung Jöllenbecker-/Westerfeldstraße.

Der Täter flüchtete mit einem Teil der Tageseinnahmen, als ein Mitarbeiter (40) das Geld zählte. Der Räuber soll plötzlich hinter dem Angestellten aufgetaucht sein und ihn mit einer schwarz-silberfarbenen Pistole bedroht haben.

Mit seiner Beute rannte der schwarz gekleidete Kriminelle an jenem Samstag in Richtung Westerfeldstraße. Die Fahndung der Polizei nach dem Notruf aus der Tankstelle verlief erfolglos.

Der Tankstellenräuber mit seiner schwarz-silberfarbenen Pistole. Foto: Polizei Bielefeld

Täterbeschreibung: Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß und 75 bis 80 Kilo schwer, war komplett schwarz gekleidet, mit Kapuze auf dem Kopf und Corona-Schutzmaske über Mund und Nase, und hatte eine schwarze Umhängetasche dabei.

Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Angaben zum gesuchten Räuber machen? Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/5450.