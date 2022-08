Tankstellenüberfall aufgeklärt

Bielefeld

Der Überfall auf die Elan-Tankstelle an der Vilsendorfer Straße in Bielefeld-Jöllenbeck ist aufgeklärt. Drei Tage nach der Tat vom Montagabend meldet die Polizei am Donnerstag einen Fahndungserfolg: Ein Bielefelder (18) soll den Raub begangen haben.

Von Jens Heinze