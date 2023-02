Tanzaktion gegen Gewalt an Frauen

Aktion „One Billion Rising“ auf dem Alten Markt in Bielefeld

Bielefeld

Am Valentinstag feiern viele Paare ihre Liebe. Dass es in der Partnerschaft aber auch zu Gewalt kommen kann, daran wollten am Dienstag rund 40 Frauen und Mädchen bei einer Tanzaktion auf dem Alten Markt erinnern.

Von Philipp Körtgen