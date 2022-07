Tanzlaune im Museumsgarten

Konzert an der Osthusschule in Bielefeld – 200 Besucher genießen den Sound der „Worried Men Skiffle Group“

Bielefeld

Mitgeklatscht, mitgelacht und mitgetanzt wurde am Samstagmittag im Garten des Schul- und Heimatmuseums der Osthusschule in Senne. Das Schul- und Heimatmuseum wurde 1995 von Hans-Schumacher und Volker Menzel in der ehemaligen Osthusschule gegründet, um die Erinnerung an die Schulzeit, Arbeitswelt und das tägliche Leben um 1900 zu bewahren. Inzwischen besteht der Förderverein Museum Osthusschule aus 120 Mitgliedern.

Von Nadine Niehenker