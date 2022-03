Taufe unter freiem Himmel

Nach zweijähriger Pause wieder besonderer Gottesdienst an Himmelfahrt am Obersee

Gemeinschaft spüren und besondere Anlässe zusammen feiern – das Bedürfnis danach ist bei vielen Menschen groß. Das spüren auch die vier Kirchengemeinden rund um den Obersee, die nach zweijähriger Corona-Zwangspause in diesem Jahr an Himmelfahrt wieder zu einem Taufgottesdienst unter freiem Himmel an Bielefelds größtem Gewässer einladen.

Von Hendrik Uffmann