Teilnehmer legen 5,5 Millionen Kilometer zurück

26.500 Radelnde, fast 2000 Teams, 5,5 Millionen gefahrene Kilometer: Das ist die stolze Bilanz des Stadtradelns in Ostwestfalen-Lippe für 2021.

Bilanz zum Stadtradeln in Bielefeld und OWL

Jan-Christian Hoyer (Zweiter von links), Assistent der Geschäftsführung und zuständig für die Bereiche Vermarktung und Molkerei auf Gut Wilhelmsdorf, übergibt die Gemüsekisten an die Gewinner des Stadtradelns in Bielefeld (von links): Maria Scholz, Gerald Welzel, Jan Hansen, Amelie Hansen und Lena Holzbach.

Gemeinsam hatten die sechs OWL-Kreise Gütersloh, Herford, Höxter, Minden-Lübbecke, Lippe und Paderborn mit ihren Städten und Gemeinden sowie die Stadt Bielefeld ihre Bevölkerung motiviert, wieder an der dreiwöchigen bundesweiten Aktion teilzunehmen. Dabei sollte das Fahrrad in den Alltag der Menschen integriert werden, um so viele Wege wie möglich damit zu absolvieren. Damit haben die Teilnehmer eine Strecke zusammenbekommen, die knapp 138 Mal die Erde umkreist.

Um den Gemeinschafts-Charakter der ostwestfälischen Partner-Kommunen zu unterstreichen, wurden in allen Regionen erstmals Preise ausgelobt. So erhielten die Gewinner allesamt Bio-Obst- und -Gemüsekisten oder Präsentkörbe mit Produkten aus ihren jeweiligen Regionen.

Die Initiatoren der Aktion sind zufrieden. Gerade die Coronazeit erschwerte die Durchführung im Vergleich zu den Vorjahren in vielen Bereichen merklich. So fanden keine Auftakt- oder Abschlussveranstaltungen statt, und auch organisierte Radtouren konnten nur in sehr eingeschränktem Rahmen durchgeführt werden.

Umso erfreulicher seien die Ergebnisse für OWL. „Das Rad erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit – ein Trend, der sich nicht zuletzt aufgrund der weiter steigenden Zahl an Pedelecs hoffentlich auch in den nächsten Jahren bestätigen wird“, heißt es von der Stadt Bielefeld.