Telefon-Betrüger nehmen Rentnerpaar aus

Bereits am Montagabend meldete sich ein Unbekannter gegen 21.45 Uhr auf dem Festnetztelefon der Senioren und behauptete, Polizist zu sein. „Mit einigen geschickten Formulierungen gelang es dem falschen Polizisten, die beiden Anwohner an der Straße Kleine Howe für sich zu gewinnen. Angeblich sollten sie bei der Aufklärung eines Raubes in der Nachbarschaft mithelfen und es wäre zu befürchten, dass die Räuber bei dem Paar auftauchen könnten“, erklärt Polizeisprecher Michael Kötter die Masche der Betrüger.

Am Dienstagmorgen rief der Betrüger gegen 9.30 Uhr erneut an und instruierte die Senioren, Geld zu besorgen. Über Mobiltelefon bestand während des Besuchs der Rentner in einer Bielefelder Bank ununterbrochen Kontakt mit dem falschen Polizisten, was schließlich zwischen 14 Uhr und 16.15 Uhr zu zwei Geldübergaben an der Kleine Howe führte.

Erst als am Abend ein von den Betrügern angekündigter Streifenwagen die beiden Senioren nicht abholte, wurden sie misstrauisch und meldeten sich bei der echten Polizei. Die Polizei bittet um Hinweise an das Polizeipräsidium Bielefeld (Kriminalkommissariat 13) unter Telefon 0521/5450.

Zudem rät die Polizei: Wenn es am Telefon um Geld geht, sofort auflegen.

Bereits 2020 warnte die Polizei Bielefeld auf ihrem Facebook-Kanal: "Denken Sie daran: Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzten, legen Sie einfach auf. Hinterlegen und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen".