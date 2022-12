Am 7. Dezember: Experten beantworten die wichtigsten Fragen

Bielefeld

Universitätsprofessor Dr. Christoph Stellbrink, Chefarzt der Kardiologie am Klinikum Bielefeld, und sein niedergelassener Kollege Carsten Diekmann, zuvor Oberarzt am Klinikum Bielefeld, stehen am Mittwoch, 7. Dezember, den Lesern für Fragen rund um das Thema „Herzprobleme“ zur Verfügung.