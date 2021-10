Tesla-Center in Bielefeld eröffnet

Das Tesla-Center in Brackwede ist eröffnet. Auf rund 3000 Quadratmetern haben Kunden in der Sportstraße 40 fortan Zugang zu Verkauf, Werkstatt und Auslieferung.

Bereits Ende Juli war die Tesla Zweigstelle Bielefeld mit einem Pop-up Store für Testfahrten und Beratung an den Start gegangen. In Nordrhein-Westfalen betreibt Tesla mit Köln, Düsseldorf, Dortmund, Duisburg und Bielefeld bereits fünf Tesla-Center. An dem Standort befand sich früher das Autohaus Am Stadion.

Die Tesla-Zweigstelle in Bielefeld unterstützt Teslas digitale Vertriebsstruktur. So sind beispielsweise Testfahrten und Beratungen klassisch mit persönlicher Kundenbetreuung sowie auf Wunsch auch ohne direkten Kontakt mit Mitarbeitern möglich. Kunden können sich online eigenständig Termine für virtuelle Beratungsgespräche sowie auch Probefahrten buchen.