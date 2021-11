Testpflicht: Ärzte drohen mit Schließung der Praxen

Paderborn/Bielefeld

„Oma ist total schwerhörig“, klagt Maria Meise (Name geändert), die am Mittwoch früh ihre hochbetagte Mutter zu einem Paderborner Facharzt begleitet. Die vollständig geimpfte Tochter muss im Treppenhaus warten, kopfschüttelnd den gelben Impfpass in der Hand. Sie hat keinen tagesaktuellen Corona-Test: Tag eins des von der neuen Ampel-Koalition verschärften Infektionsschutzgesetzes.

Von Reinhard Brockmann