Textilgeschichte in Bielefeld geschrieben

Alles begann mit zwei Talern, mit denen Johann Caspar Delius am 11. September 1722 in Bielefeld einen Gewerbeschein erwarb und damit den Grundstein für ein Familienunternehmen legte, das heute zu den ältesten Deutschlands zählt. Der unternehmerischen Anpassungsfähigkeit von acht Delius-Nachfolge–generationen ist es zu verdanken, dass Textilgeschichte am Standort Bielefeld auch gegenwärtig erfolgreich fortgeschrieben wird.

Die Leinen, mit denen Johann Caspar Delius‘ Textilhandel startete, wurde noch von Bauernfamilien gewebt – aus Flachs, der damals reichlich auf den Feldern des Ravensberger Landes wuchs. Aus Bielefeld, der entstehenden Hochburg des Leinenhandels, verkaufte Delius das von den Bauern erworbene, besonders feine Leinen weiter an Händler des Ruhrgebietes. Diese handelten es ihrerseits weiter – auch über Landesgrenzen hinaus, denn Leinenhandel funktionierte schon im 18. Jahrhundert global.

Rückschläge

Bereits in zweiter Generation zählte Delius trotz mancher Rückschläge, etwa Lagerplünderungen französischer Truppen im Siebenjährigen Krieg, zu den führenden Leinenhändlern Bielefelds. In dritter Unternehmensgeneration, die Firma hieß seit 1827 ‘E. A. Delius & Söhne‘ erweiterte Ernst August Delius im Jahr 1837 mit seinen Söhnen Gustav und Gottfried Delius als Teilhaber den Handel um eine eigene Auftragsfertigung.

In den folgenden Jahrhunderten mit all ihren Herausforderungen sollten noch viele unternehmerisch notwendige Schritte folgen. So verlagerte Gottfried Delius, in vierter Generation tätig, die Produktion im Jahr 1845 stärker zur Seide. Bedingt durch die Industrialisierung und günstigere britische Baumwolle war Seide gegenüber Leinen das profitablere Produkt geworden. Dem Zeitgeist entsprach auch das Material Plüsch, das für eine kurze Zeit von 1886 bis zur Aufteilung des Unternehmens 1887 im Sortiment war.

Kriegsjahre

Während des Ersten Weltkrieges musste C.A. Delius & Söhne, so hieß das Nachfolgeunternehmen nach der Aufteilung, aufgrund von Materialknappheit übergangsweise mit Papiergarn weben. Auch die Nachkriegsjahre waren mühsam, auf die Inflation folgte die Deflation und erst ab 1922 ging es langsam wieder aufwärts. Das Unternehmen unter Paul Delius in sechster Generation schaffte schließlich den internationalen Durchbruch. Auch die siebte Generation schrieb die Erfolgsgeschichte weiter, indem sie die Heimtextilien ins Sortiment nahm und reine Seide durch Rayon ersetzte. Im Jahr 1939 beschäftigte Delius 2.689 Mitarbeiter – ein Höhepunkt.

Dann kam der Zweite Weltkrieg und Delius produzierte hauptsächlich Fallschirmseide. Als das Unternehmen im Mai 1945 die zivile Produktion mit nur 300 Mitarbeitern wieder aufnahm, wurden vor allem Bekleidungsmaterial, Blusen- und Futterstoffe hergestellt.

C. A. Delius & Söhne GmbH und Co. KG mit ihren Geschäftsgebäuden in der Goldstraße. Nach den Kriegen ging es langsam wieder aufwärts. Foto: Delius

Ernst August, Reinhard und Eduard Delius in achter Generation erkannten schon früh den Trend hin zu synthetischen Stoffen. So verwebte das Unternehmen bereits Mitte der 1960er Jahre neben Seide und Rayon alle synthetischen und natürlichen Fasern, die sich für die Herstellung hochwertiger Gewebe eigneten. Delius zählte zu dieser Zeit zu den modernsten Webereien Europas.

Rudolf Delius und Friedrich Wilhelm Delius repräsentieren die 9. Generation der Unternehmerfamilie Delius. Foto: Delius

Die 1990er-Jahre waren geprägt durch große politische Umwälzungen und einen Strukturwandel der deutschen Textilindustrie. Die Produktion verlagerte sich zunehmend nach Osteuropa und Fernost – mit großen Auswirkungen auch für den Traditionsstandort Ostwestfalen. Für viele Textilunternehmen endete der Weg, doch Delius gelang die Spezialisierung. Auch nach 300 Jahren am Markt, gehen Delius-Textilien von Bielefeld aus in die Welt.

Das heutige Unternehmen Delius GmbH & Co. KG hat sich mit seiner Marke Delius erfolgreich auf den internationalen Objektmarkt ausgerichtet und entwickelt und produziert funktionale Textilien für hochwertige Interieurs, beispielsweise von Hotels, Kreuzfahrtschiffen, Büros, Kliniken oder Seniorenresidenzen.

Technische Textilien

Das im Jahr 2002 gegründete Tochterunternehmen Delcotex Delius Techtex GmbH am Standort Bielefeld-Jöllenbeck fertigt unter der Marke Delcotex Technische Textilien für ein breites Einsatzfeld von der Bau- über die Auto- und Transportindustrie bis hin zu schusssicheren Westen und betreibt ein eigenes Textillabor für Qualitätsprüfungen. Das gemeinsame Dach, die Delius Holding GmbH, beschäftigt insgesamt 240 Mitarbeiter. Im vergangenen Jahr betrug der Umsatz für Delius 22 Millionen Euro, für Delcotex 41 Millionen Euro.

„Ein textiles Produkt ist für mich immer Emotion und Rationalität in einem, oder anders formuliert: Ästhetik in Kombination mit einem konkreten Nutzen, mit einer Funktion. Daraus entstehen fantastische textile Produkte und ich bin davon überzeugt, dass diese Produkte immer gebraucht werden“, sagt Friedrich Wilhelm Delius. „Alle Textilien, die Delius produziert, sind schwer entflammbar, andere Materialfunktionen dienen der Verdunkelung, der Verbesserung der Akustik, der besonderen Hygiene oder der Energieeffizienz“, ergänzt Rudolf Delius. Die beiden Cousins Rudolf und Wilhelm Friedrich Delius sind mittlerweile nur noch als Gesellschafter tätig.

Externe Unterstützung im Familienunternehmen

Über neun Generationen war das Unternehmen ausschließlich in Familienhand. 2020 holte man sich externe Unterstützung dazu, seitdem bilden Dr. Marc Schmidt und Kai Hofmeister die Geschäftsführung. „Als Eigentümer leben wir weiterhin im Unternehmen und begleiten es auch in der ganzen Gruppe aus dem Beirat heraus, denn die nächste Generation ist noch nicht ganz so weit, obgleich das Interesse am Unternehmen da ist“, betont Friedrich Wilhelm Delius. Die zehnte Delius-Generation ist mit drei Familienmitgliedern im Beirat vertreten: Verena Pausder ist die Tochter von Rudolf Delius und auch als Gründerin, Buchautorin und Investorin bekannt. Maximilian Delius ist der Sohn von Friedrich Wilhelm Delius und Julian Mahlert ist der Enkel von Reinhard Delius aus der achten Generation.

„Wir sind seit 300 Jahren fest in Bielefeld und dem Stadtleben verwurzelt.“, sagt Rudolf Delius. Über die Jahrhunderte gab es viel Miteinander. Zum Beispiel schuf Hermann Delius im Jahr 1854 zusammen mit anderen Unternehmern aus Bielefeld die „Ravensberger Spinnerei“ als Aktiengesellschaft.

Für die Zukunft sieht Geschäftsführer Dr. Marc Schmidt Delius gut aufgestellt: „Es gibt keine Gewissheit, dass ein einmal eingeschlagener Weg auch in Zukunft zum Erfolg führen wird. Alles muss immer wieder neu überdacht und weiterentwickelt werden. So war es bei Delius in den vergangenen 300 Jahren und so wird es auch in Zukunft sein“.