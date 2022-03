„Parallele Welten – Mixed Couples“, ein Tanz- und Theaterprojekt des Theaters Bielefeld, wurde in der Kategorie Darstellende Künste mit dem Deutschen Amateurtheaterpreis ausgezeichnet. Unter der Leitung von Theaterpädagogin Martina Breinlinger und dem Choreografen Gianni Cuccaro feierte das Stück mit 14 Bielefelder Frauen und Männern, die in einer interkulturellen Beziehung leben, gelebt haben oder Kind eines „Mixed Couples“ sind, im vergangenen Dezember Premiere im TAMdrei.

Zehn Monate lang haben die Projekt-Teilnehmer im Alter von 27 bis 62 Jahren auf Basis ihrer Biografien das Stück für die Bühne entwickelt. Unter professioneller künstlerischer Anleitung ist eine atmosphärisch dichte, sehr abwechslungsreiche, humorvolle und berührende Szenencollage entstanden. In der Reihe „Parallele Welten“ entstehen am Theater Bielefeld bereits seit 2012 Stücke, die dem gegenseitigen Verständnis in einer vielfältigen Stadtgesellschaft dienen und (post-)migrantischen Perspektiven Raum geben sollen.

Hohe künstlerische Qualität

Der Bund Deutscher Amateurtheater e.V. (BDAT) hat den bundesweiten Preis in diesem Jahr bereits zum siebten Mal ausgeschrieben. Aus 15 Nominierungen wählte die Preisjury insgesamt fünf Preisträger-Ensembles aus. Die ausgezeichneten Gruppen präsentieren sich und ihre Inszenierungen vom 22. bis 25. September 2022 auf dem erstmals dezentral ausgerichteten Preisträgerfestival in Pforzheim, Quedlinburg, Essen und Gotha. Die hohe künstlerische Qualität der Einreichungen beeindruckte das Fachgremium – insbesondere aufgrund der pandemiebedingten schwierigen Produktionsbedingungen. Schirmherrin des Festivals ist Claudia Roth, Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.