Theater Bielefeld: Felix Landerer wird neuer Chefchoreograf der Tanzsparte

„Felix Landerer ist ein national und international gefragter Choreograf, der mit seiner inspirierenden und kommunikativen Art, mit seiner Erfahrung und Philosophie bestens zu unserem Haus passt“, so Michael Heicks. Nadja Loschky ergänzt: „Er bringt eine expressive, moderne und herausfordernde Bewegungssprache mit. Ich bin mir sicher, dass Felix Landerer die seit vielen Jahren erfolgreiche Arbeit der Bielefelder Tanzkompanie mit einem frischen Blick und spannenden künstlerischen Impulsen weiterführen und -entwickeln wird.“

Nach seiner achtjährigen Tänzerkarriere, unter anderem als Solist im Ensemble der Staatsoper Hannover unter Stephan Thoss, machte sich Felix Landerer 2006 als Choreograf selbstständig. 2010 gründete er mit „Landerer & Company“ sein eigenes Ensemble in Hannover. Im selben Zeitraum gewann Felix Landerer den 1. Preis beim internationalen Wettbewerb für Choreografen in Hannover und wurde danach von 2011 bis 2017 zudem Hauschoreograf des Scapino Ballett Rotterdam.

International unterwegs

In den letzten Jahren entstanden – neben seinen Arbeiten für „Landerer & Company“ – Choreografien unter anderem für das Nederlands Dans Theater (NDT), für das Ballet BC in Vancouver, für die Tanzkompanie der Oper Göteborg, für das Luzerner Theater, das Konzerttheater Bern, das Nationaltheater Mannheim, für Norrdans in Schweden sowie für viele andere Kompanien weltweit.

Außerdem leitet Landerer Inklusions-Programme und Workshops, um seine Leidenschaft für Bewegung und nonverbale Kommunikation mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zu teilen. 2017 wurde er mit dem Stadtkulturpreis Hannover für sein ziviles Engagement in Kunst und Kultur ausgezeichnet.

„Kunst geliebt und Kontroverse nicht gescheut“

Felix Landerer freut sich auf seine neue künstlerische Heimat: „Das Theater Bielefeld ist ein Ort, in dem die Kunst geliebt und die Kontroverse nicht gescheut wird – dabei aber die Menschlichkeit in den Vordergrund rückt. Das ist ganz in meinem Sinne. Im zeitgenössischen Tanz ist hier bereits beachtliche Arbeit geleistet worden, die ich ab dem kommenden Sommer auf meine Art erweitern darf. Ich bin sehr gespannt auf die ersten Begegnungen mit dem Publikum und den Menschen und Künstlerinnen und Künstlern am Haus.“ Die Pläne für seine Tätigkeit in Bielefeld ab der Spielzeit 2023/24 wird Felix Landerer im Rahmen der gesamten Spielplan-Verkündung des Theaters Bielefeld im März 2023 bekannt geben.