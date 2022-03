„Wir haben den facettenreichen Kosmos des Theaters noch stärker ausgedehnt“, konstatierte dann auch Intendant Michael Heicks bei der Vorstellung des neuen Spielplanes des Bielefelder Drei-Sparten-Hauses.

Das Musiktheater wartet mit je zwei Uraufführungen und deutschen Erstaufführungen auf und startet mit der spartenübergreifenden Produktion „Berlin Alexanderplatz“ in die Spielzeit. Als ohrwurmreiches Musical ist „Dear World“ von Jerry Herman zu erleben, ferner der Operettenklassiker „Die Fledermaus“ und die lyrische Tragödie „Eugen Onegin“. Zwischen Klimawandel und archaischem Menschenopfer bewegt sich die Oper „Anthropocene“ des schottischen Komponisten Stuart MacRae, die in deutscher Erstaufführung am Stadttheater zu sehen ist. Richard Wagners „Parsifal“ begegnet das Theater Bielefeld mit einer visuell-musikalischen Auseinandersetzung: als Lichtspieloper in der Rudolf-Oetker-Halle. Zu guter Letzt trifft in „Zazá“ von Leoncavallo das Flair französischer Varietés auf sozialkritische Milieuschilderung.

Die Sparte Tanz blickt auf 18 Jahre Bielefelder Tanztheater zurück, ehe in der Spielzeit 2023/24 die Weichen neu gestellt werden. Unter anderem darf sich das Publikum auf ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Spartenleiter Gregor Zöllig und dessen „Winterreise“ freuen sowie auf eine Tanzgala in Form eines Revival-Festivals.

Unter den 15 Stück-Premieren im Schauspiel sind drei deutsche Erstaufführungen und eine Uraufführung. Zu den Klassikern gehören „Don Quijote“ von Cervantes, „Wer hat Angst vor Virginia Woolf von Edward Albee sowie „Moby Dick“ von Herman Melville, das als spartenübergreifende Produktion zusammen mit dem Tanztheater auf die Bühne kommt.

Top aktuelle Romanadaptionen wird es mit „Herkunft“ von Sasa Stanisic und „Annette, ein Helddinnenepos“ von Anne Weber geben.

Als Familienstück zur Weihnachtszeit steht ab dem 12. November „Pinocchio“ auf dem Programm. Als „Stoff für die ganze Familie“ bezeichnet Schauspieldirektor Dariusch Yazdkhasti auch das Stück „Löwenherzen“ von Nino Haeratischwili. Ein Klassiker des Boulevard-Theaters ist „Kunst“ von Aysmina Reza, viel Spaß verspricht auch „Der nackte Wahnsinn“ von Michael Frayn. In der Uraufführung von „Odditoriums“ arbeitet Regisseur Nils Zapfe mit den Ensemblemitgliedern daran, das Internet in den analogen Raum zu transferieren.

Das komplette Programm steht in Kürze online unter www.theater-bielefeld.de