Theater Bielefeld verkauft 1000 Kostüme

Am Samstag, 4. Februar, veranstaltet das Theater Bielefeld von 11 – 15 Uhr einen Verkauf von Kostümen im Foyer der Rudolf-Oetker-Halle.

Erhältlich sind etwa 1.000 Kleidungsstücke für Erwachsene zwischen 3 und 150 Euro.

Darunter klassische Kleider, Mäntel, Umhänge, Hosen und Overalls, aber auch aufwendig gefertigte Fantasiekostüme, Hüte und Accessoires u. a. aus Produktionen wie den Familienstücken „Der Zauberer von Oz“ und „Aladin und die Wunderlampe“ sowie aus dem Schauspiel „Neujahr“ oder von dem Tanzabend „A f***ing crazy show about the madness of the stage“.