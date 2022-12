Theater übernimmt TAM-Weinstube

Bielefelder Sternzeit Catering will ab Mai im Untergeschoss am Alten Markt Gastronomie für alle anbieten

Als Daniela Werning im Oktober ankündigte, den Betrieb von Wernings Weinstube im Untergeschoss des Theaters am Alten Markt aufzugeben, war die Überraschung überall groß – auch beim Theater und der Stadt, der das Gebäude gehört. Fest steht nun, wie es an dem prominenten Standort weitergeht. Das Theater selbst wird die Räume anmieten und die Gastronomie dort in die Hände von Sternzeit Catering legen.

Von Hendrik Uffmann