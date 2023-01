Thomas Wolff spielt Titelrolle im Stück „Vater“ im TAM Bielefeld

Bielefeld

Zunächst sind es kleine Irritationen, Löcher in der Erinnerung, dann weiß André nicht mehr, wer diese Frau ist, die da mit den Einkäufen kommt. André gleitet in eine Demenz. Das Stück „Vater“ , das am Samstag, 21. Januar, 19.30 Uhr, Premiere im TAM hat, lässt das Publikum die Perspektive eines Menschen einnehmen, der nach und nach sein Gedächtnis verliert. Thomas Wolff spielt den André und sagt: „Ich habe mir sehr gewünscht, diese Rolle übernehmen zu dürfen.“ Auch aus persönlicher Erfahrung heraus.

Von Burgit Hörttrich