Stadt spannt Rettungsschirme auf

Noch sind die Kassen der Stadt Bielefeld gut gefüllt, Investitionen finanzierbar, Wünsche erfüllbar. Dazu haben bisher die wohlhabenden Töchter Stadtwerke und Umweltbetriebe beigetragen. Doch das wird in den kommenden Jahren anders.

Tochterunternehmen zapfen Bielefelder Stadtkasse an

Schon für das Geschäftsjahr 2022 geht die Bielefelder Beteiligungs- und Vermögensgesellschaft (BBVG) – die städtische Muttergesellschaft für die Beteiligung an 25 Tochtergesellschaften, darunter die Stadtwerke, die Stadthalle, die MVA und das Stadtmarketing – von einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 41,9 Millionen Euro aus. Das ist ein Einschnitt, eine Zeitenwende, die vor allem im Vergleich zum Geschäftsjahr 2021 deutlich wird. In jenem Jahr schloss die BBVG mit einem Überschuss von 34,4 Millionen Euro ab – 68,8 Millionen Euro besser als erwartet.