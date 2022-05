Tödliche Messerattacke in Bielefeld: 26-Jähriger wäre bald Vater geworden

Bielefeld

Der Schock in Schildesche, einem eher ruhigen Stadtteil von Bielefeld, sitzt noch immer tief. Am Freitagabend, 6. Mai, soll ein 15-Jähriger einen 26-jährigen Bielefelder mit einem Messer so schwer verletzt haben, dass er noch am Tatort seinen Verletzungen erlag. Der 26-Jährige hinterlässt seine schwangere Frau.

Von Christian Müller