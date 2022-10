Tödlicher Gewaltexzess nach fast 30 Jahren Ehe

Wie von Sinnen soll ein Bielefelder (51) im gemeinsamen Haus im Bielefelder Stadtteil Dalbke auf seine Frau (49) eingestochen haben. Die ermittelnde Staatsanwältin Claudia Bosse spricht von 36 Schnitt- und Stichverletzungen unter anderem an Kehle, Lunge und Herzen des Opfers. Die Mutter von zwei Söhnen (22/29) hat den Gewaltexzess nach fast 30 Jahren Ehe nicht überlebt. Jetzt hat die Staatsanwältin Mordanklage gegen den in U-Haft sitzenden Ehemann zum Schwurgericht in Bielefeld erhoben worden.

Zum blutigen Gewaltausbruch mit tödlichem Ende kam es der Anklage zufolge am frühen Vormittag des 31. Juli in einem Einfamilienhaus im gepflegten Dalbker Wohngebiet an der Straße Am Piepenstrang. Um kurz vor 9 Uhr soll der Servicetechniker einer bekannten Bielefelder Firma seine Frau per Telefonanruf aufgefordert haben, sofort von ihrem in der Nachbarschaft wohnenden Geliebten nach Hause zu kommen.