Nach Unfalltod der Mutter: Das Leben einer Familie aus Bielefeld steht still

Bielefeld

Das Klavier in der Mietwohnung in Altenhagen ist verstummt. Emil (14) und Amil (11), die Söhne der am 13. Dezember 2021 auf dem Ostwestfalendamm getöteten, 32 Jahre alten Altenpflegerin Esmira Musayeva, sehen keinen Sinn mehr darin, weiter darauf zu spielen. Es gibt keinen Grund mehr für heitere Melodien.