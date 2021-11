Tolle Symbiose von Text und Musik

Bielefeld

„Erlaubst Du wohl, Dir ein Geschichtchen zu erzählen.“ Mit diesen Worten leitet Nathan der Weise in Lessings Drama die Erzählung der Ringparabel ein. Sie stellt den Höhepunkt einer bildungsbürgerlichen Utopie dar, in deren Zentrum das befreiende, menschenverbindende Potenzial von Kunst sowie eine liberal-tolerante Gesellschaft stehen. Hehre Ziele, die 1933 mit der Machtergreifung Hitlers in Deutschland ein jähes Ende fanden.

Von Uta Jostwerner