Top, die Watte quillt!

Ja, da sind sie alle: die (mehr oder weniger) illustren Gäste, die für ihre neue Platte, ihr neues Buch, ihren neuen Film auf dem Rundsofa die Werbetrommel rühren, die absurden Wetten, die Gummibärchen, die Eurovisionshymne, die Zuschauer-Abstimmung per TED, das Überziehen der Sendung um mindestens 45 Minuten und natürlich er - Thomas „Thommy“ Gottschalk, der Mann mit der blonden Lockenfrisur und den modisch fragwürdigen Anzügen. „Wetten, dass...?“ ist wieder da: nicht nur an diesem Samstagabend im ZDF, sondern live auf der Bühne in der Bielefelder Komödie.

Doch halt: Ist das wirklich der Thommy, der da mit Montserrat Caballé und Udo Jürgens plaudert? Oder ist das alles nur geträumt? Von Heiner, dem Mädchen-für-alles in „Europas größter TV-Show“. Heiner träumt sich hinein in die Rolle des Starmoderators (“In mir steckt so viel mehr als in Wolfgang Lippert“) und seine Kollegen mimen die Gäste.