Top-Stars im Strandkorb erleben

Top-Stars Schlag auf Schlag, dazu Spiel und Spaß, Tanz und Party – das verspricht das „Strandkorb-Openair“ vom 4. September bis zum 2. Oktober an der Radrennbahn. Mindestens 18 Veranstaltungen stehen auf dem Programm – die Gästeliste liest sich wie das „Who‘s who“ der deutschen Musikszene.

Openair-Veranstaltungsreihe an der Radrennbahn in Bielefeld

Der belgische Sänger Milow kommt am 4. September an die Radrennbahn.

Philipp Poisel und Culcha Candela, Glasperlenspiel und Sasha, die Bläck Fööss und die Söhne Mannheims, dazu gesellen sich Milow, Pietro Lombardi und viele mehr. „Für den Top-Act sind wir derzeit noch in Verhandlungen,“ sagt Sebastiao Pembele von der Berliner Eventagentur „Luvnmusiq“, die die Veranstaltung in Bielefeld und ähnliche in anderen Städten durchführt.