Das Tourneetheater kommt zurück

Freunde der leichten Theaterunterhaltung müssen sich noch ein wenig gedulden. Aber die gute Nachricht ist: Das Tourneetheater in der Brackweder Kulisse nimmt seinen Betrieb wieder auf. Nach dreieinhalb Jahren Coronapause startet die nächste Saison im September 2023 mit acht neuen Stücken. Der Stadtbezirk Brackwede holt auf diese Weise erneut viele bekannte Schauspieler in die Region.

Herbert Herrmann und Nora von Collande in "Alles was Sie wollen".

Die Coronapandemie hatte das Theaterleben in Brackwede hart ausgebremst. Als letzte Vorstellung war „Der Lissabon-Krimi“ (mit Jürgen Tarrach als Zugpferd) am 22. Februar 2020 in der Aula der Realschule zu sehen. Die anschließenden drei Vorstellung mussten wegen der Coronaauflagen abgesagt werden. Danach ließ das Pandemiegeschehen keine weitere Saisonplanung mehr zu.