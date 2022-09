„Trägerverband bietet nur Perspektive für drei Jahre“

Bielefeld

Gemeinsam wollen der Betriebsrat des AWO-Bezirksverbands OWL und die Gewerkschaft Verdi, Fachbereich Gesundheit, Soziale Dienste, Bildung und Wissenschaft das Schlimmste abwenden von den 167 Mitarbeitern. So viele Frauen und Männer sind betroffen, wenn der AWO Bezirksverband OWL seine Pläne umsetzt und gleich mehrere Einrichtung schließt oder an andere Träger übergibt. Eine davon ist das Berufskolleg in Bielefeld.

Von Kerstin Sewöster