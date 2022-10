Transparenz fehlt

Bielefeld

Irgendwie, so scheint es, läuft die Verwaltung mit ihrer Verkehrsplanung immer wieder in die gleiche Falle. Die Kommunikation mit Betroffenen wie dem Einzelhandel, Industrie und Handwerk läuft mäßig oder bleibt ganz aus. Das war bei den Rückbauplänen für die Artur-Ladebeck-Straße so, bei der Waldhof-Sperrung während des Verkehrsversuchs in der Altstadt und jetzt wieder beim geplanten Umbau der Radwege am Adenauerplatz.

Von Peter Bollig