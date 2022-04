„Trend zu Aktien hält an“

Die Deutsche Bank in Ostwestfalen hat im Geschäftsjahr 2021 nach eigenen Angaben ihre „starke Position in der Region“ weiter ausgebaut. Das Geschäftsvolumen – also die Summe aus Krediten, Einlagen und Depotvolumen – sei in der Region um 7,4 Prozent auf 16,5 Milliarden Euro gewachsen.

„Die Corona-Pandemie, niedrige Zinsen, steigende Inflation und jetzt der furchtbare Krieg in der Ukraine – das Marktumfeld, in dem wir uns derzeit bewegen, ist denkbar schwierig“, sagt Dr. Bernd-Christian Balz, Sprecher der Geschäftsleitung. Dennoch habe man das Jahr 2021 sowie die ersten Wochen 2022 „sehr erfolgreich abgeschlossen.“ Kunden hätten ein hohes Interesse für nachhaltige Investments und Finanzierungen, heißt es.

Insgesamt setzte sich der „Trend zu Aktien und Aktienfonds“ fort, wie Meyer zur Heyde, der für das Privatkundengeschäft zuständig ist, sagt. Das Depotvolumen sei in der Region (zum 31. Dezember 2021) im Vorjahresvergleich um 36 Prozent auf 8,2 Milliarden Euro gewachsen.

Auch das Kreditgeschäft habe sich 2021 gut entwickelt. Zahlen nannte die Bank hierzu aber nicht. Die Nachfrage nach Baufinanzierungen und gewerblichen Krediten sei stabil. Bei Privatkrediten sei die Nachfrage dagegen leicht zurück gegangen – bedingt durch die wegen der Corona-Pandemie gedämpfte Konsumlaune sowie die deutlich eingeschränkten Möglichkeiten für Reisen und Einkaufen.

Die Deutsche Bank verurteilt in aller Schärfe den Angriff Russlands auf die Ukraine. „Wir alle haben ein Recht darauf, in Freiheit und Demokratie zu leben. Unsere Gedanken sind bei dem ukrainischen Volk“, sagte Balz. Als Reaktion auf die humanitäre Notlage der betroffenen Menschen habe die Deutsche Bank „in einem ersten Schritt“ eine Million Euro für die Menschen in der Ukraine gespendet. Die Summe sei inzwischen um mehr als 500.000 Euro erhöht worden, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit gespendet wurden.

Geflohene Menschen aus der Ukraine könnten in den Filialen der Deutschen Bank auf vereinfachtem und schnellerem Weg Girokonten eröffnen, die vom monatlichen Grundpreis befreit sind. Kundinnen und Kunden der Deutschen Bank bekämen zudem die Entgelte erstattet, wenn sie Auslandsüberweisungen an Menschen in der Ukraine tätigen.

Die Deutsche Bank zeigt in Bielefeld auch nach außen, dass ihr Nachhaltigkeit wichtig sei. So sei die Filiale an der Herforder Straße 23 im vergangenen Jahr in eine „grüne“ Filiale umgewandelt und im Foyer eine große Echt-Moos-Wand aufgestellt worden. Im Laufe des Jahres 2022 sollen die Filialen der Deutschen Bank größtenteils in „grüne“ Filialen umgewandelt werden. Im Jahr 2021 waren es bereits 143 Filialen.