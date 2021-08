Trickdieb gaukelt Wasserschaden vor

Ein falscher Handwerker hat sich Zugang zu einer Wohnung an der Straße Liethstück in Bielefeld-Schildesche verschafft, indem er vorgab, einen Wasserschaden begutachten zu müssen.

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall bereits am Montag, 16. August.

Als die Bewohnerin bemerkte, dass Schmuck aus ihrem Schlafzimmer fehlte, fiel der älteren Dame ein, dass sie kürzlich unerwarteten Besuch eines Handwerkers bekommen hatte.

Den Polizeibeamten berichtete sie bei der Anzeigenerstattung, dass der unbekannte Mann an dem Montag gegen 15 Uhr an ihrer Wohnungstür des Mehrfamilienhauses klingelte. Er behauptete, es hätte einen Wasserschaden in der Wohnung über ihr gegeben. Nun müsse er in ihrer Wohnung nachsehen, ob das Wasser schon durch die Decke gekommen ist.

Während der Begutachtung hielt der vermeintliche Handwerker sich alleine im Schlafzimmer auf.

Als er wieder herauskam, teilte er der Seniorin mit, dass er keinen Schaden entdecken konnte, und verließ das Haus. Später erkundigte sich die ältere Dame bei ihren Nachbarn und erfuhr, dass sie am besagten Tag keinen Wasserschaden hatten.

Der unbekannte Täter war schlank, etwa 1, 75 Meter groß, etwa 30 Jahre alt, hatte dunkle kurze Haare und war mit einem Arbeitsoverall bekleidet. Hinweise zu dem Trickdieb nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter Telefon 0521-5450 entgegen.