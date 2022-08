Trio schlägt auf Bielefelder (33) ein

Ein unbekanntes Trio soll in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch unter Vortäuschung eines Verkaufs von Marihuana auf einen Bielefelder eingeschlagen haben.

Zum Marihuana-Kauf in den Wald gelockt

Ein Fußgänger entdeckte gegen 0.05 Uhr am Mittwoch an der Elbeallee, im Bereich eines Cafés nahe dem Ramsbrockring, eine verletzte Person und rief einen Rettungswagen, der die Polizei informierte.

Nach der Versorgung im Rettungswagen schilderte der leicht verletzte 33-jährige Bielefelder den Streifenbeamten folgenden Sachverhalt: Während er in einem Bus mitfuhr, sprachen ihn drei unbekannte Männer an und boten ihm Marihuana zum Kauf an. Das Trio behauptete, das Depot befände sich im Wald.

„Dort, im Waldgebiet rund um die Sprungbach-Quelle in Sennestadt angekommen, bezahlte der Bielefelder mit einem Geldschein. Anstatt des Betäubungsmittels erhielt er dann jedoch von den drei Männern Schläge. Anschließend flüchteten die Täter und das Opfer lief in Richtung Elbeallee“, so Polizeisprecherin Hella Christoph.

Die Tatverdächtigen erschienen dem Opfer von süd-osteuropäischer Herkunft und trugen lange schwarze Haare. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter Telefon 0521/5450 entgegen.