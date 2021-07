Trio schlägt Bielefelder krankenhausreif

Ein Bielefelder (37) ist am Mittwochabend von Unbekannten so lange geschlagen worden, bis er bewusstlos war. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen.

Anwohner hörten gegen 21.20 Uhr Lärm von der Straße Grieses Hof in Brackwede und schauten aus dem Fenster. Sie sahen drei junge Männer, die einen 37-jährigen Bielefelder umringten. Einer aus der Gruppe schlug dem Opfer ins Gesicht, so dass der 37-Jährige zu Boden ging. Die Gruppe trat und schlug dann gemeinsam auf den am Boden liegenden Mann ein. Während die Zeugen die Polizei alarmierten, flüchteten die Täter in Richtung Treppenstraße.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten war das Opfer bewusstlos. Der Schwerverletzte wurde nach erster Behandlung durch den Notarzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die drei südländisch aussehenden Täter werden als etwa 16 bis 20 Jahre alt und korpulent beschrieben. Sie waren bekleidet mit langen dunklen Hosen; einer der Schläger trug einen grauen Kapuzenpullover, ein anderer hatte einen Verband um den rechten Daumen.

Eine vierte Person, die ein grün-kariertes Hemd trug, kam während der Schlägerei hinzu und flüchtete mit dem Trio. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 15, Telefon 0521/5450, zu wenden.