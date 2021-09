Triumph in der Hochburg 

Ein Kommentar von André Best

Wiebke Esdar (SPD) siegt im Wahlkreis Bielefeld-Werther. Die CDU erlebt eine der härtesten Niederlagen seit jeher in der Stadt. Die Partei landet bei den Zweitstimmen noch hinter den Grünen.

Kommentar zur Bundestagswahl in Bielefeld

Gefühlt war Bielefeld immer so etwas wie eine Hochburg der SPD. In den Merkel-Jahren waren Direktmandate aber keine Selbstverständlichkeit mehr. Zumal mit den Grünen längst ein weiterer Konkurrent heranwuchs. Aber am Ende holten die Sozialdemokraten zumeist doch das Direktmandat.