Tschüss nach „40 Jahren und ein bisschen“

Bielefeld

Er hat in Bielefeld an der Fachhochschule Sozialarbeit studiert - und blieb. Nicht nur seiner Wahlheimat hält Heinz Kirchner die Treue, er wechselte während seines gesamten Berufslebens nie die Stelle. Der Treffpunkt Oberlohmannshof in Jöllenbeck verabschiedete den 66-Jährigen mit einem Straßenfest in den Ruhestand.

Von Burgit Hörttrich