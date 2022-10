Über 100 Einsatzkräfte proben in Bielefeld den Ernstfall

Bielefeld

Auf dem Gelände der Chemiefirma Stockmeier an der Eckendorfer Straße hat sich ein Betriebsunfall ereignet. Dabei treten Chemikalien aus, zwei Mitarbeiter werden vermisst. Die Brandbekämpfer proben an diesem Freitag den Ernstfall, um zu wissen, was dann zu tun ist.

Von Christian Müller