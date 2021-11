Übergabe „in voller Fahrt“

Bielefeld

Das Modegeschäft Pagenberg ist in Heepen eine echte Institution. Bereits seit 1906 hat es seinen Sitz an der Salzufler Straße mitten im Ortskern und ist seitdem in Familienhand. Doch jetzt steht ein Wechsel an. Inhaber Peter Pagenberg und seine Frau Sonja übergeben das Geschäft an Monique Plönnigs.

Von Hendrik Uffmann