So viele Menschen sind in OWL überschuldet

Das Schuldenmachen ist den Verbrauchern vergangen. Ob das wirklich eine gute Nachricht ist, muss allerdings bezweifelt werden – aus mehreren Gründen.



Erstens: Wenn die Überschuldungsquote so gering ist wie niemals zuvor, gleichwohl aber noch immer jeder zwölfte Erwachsene in Deutschland Zins und Tilgung nicht pünktlich leistet, dann fragt man sich, ob über die Aufnahme (und die Gewährung!) von Krediten und Zahlungsverpflichtungen immer mit dem rechten Augenmaß entschieden wird.



Zweitens: Es ist nur eine Momentaufnahme, die hier abgebildet wird. Wenn das letzte Ersparte verbraucht ist, weil die Energie immer teurer wird, sind neue roten Zahlen für viele Verbraucher unausweichlich.



Drittens: Konsumentenkredite stützen den Konsum, und der ist eine wichtige Stütze der Konjunktur. Weniger Kauf auf Pump heißt eben auch, dass in der Summe weniger gekauft wird. Der Wirtschaftsmotor stottert.



Die schöne, neue Schuldenwelt ist also leider nur eine Illusion. Schon nächstes Jahr dürfte die Statistik ganz anders ausfallen.