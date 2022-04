Ukrainische Roma: "Die Vorurteile sind stabil"

Bielefeld

Unter den Flüchtlingen aus der Ukraine befinden sich auch Roma und Sinti. In München kam es zuletzt in Unterkünften zu Konflikten zwischen Mitgliedern der Minderheit und anderen Staatsangehörigen des Vielvölkerstaates. In Bielefeld hielten sich am Mittwoch 40 ukrainische Roma mehrere Stunden in der Halle des Hauptbahnhofs auf.