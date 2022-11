Ukrainischer Chirurg bittet um Medikamente

Die Fotos, die Dr. Viachelslav Dolenko in den letzten Monaten im OP mit seinem Handy gemacht hat, zeigen Wunden ungeahnter Ausmaße, die Minen, Geschosse und Splitter aller Art in Menschen gerissen haben.

„Ich habe so etwas vorher nicht gekannt“, sagt der ukrainische Facharzt für Onkologie und Plastische Chirurgie. „Tiefe Hundebisse im Gesicht waren bis Kriegsbeginn die schlimmsten Verletzungen, die ich versorgen musste.“

Auf der Flucht vor dem Krieg nach Bad Oeynhausen

Dr. Dolenko ist für ein paar Tage nach Deutschland gekommen, wo seine Frau und sein Sohn auf der Flucht vor dem Krieg in Bad Oeynhausen Unterschlupf gefunden haben. Der Arzt ist auf Hautkrebs, Brustkrebs und Wiederherstellungschirurgie spezialisiert. Auf Englisch erzählt er, er habe vor dem Krieg in einer privaten Klinik in Kiew gearbeitet, die dann geschlossen worden sei. „Sie meinten, wir sollten uns in Sicherheit bringen.“ Der Onkologe floh mit Frau und Kind Richtung Westen nach Vinnitsa und bot dort seine Hilfe an – erst im regionalen Militärhospital, später in einem zivilen Krankenhaus.

„Im Krieg ist alles anders“, sagt er und erzählt von einer schwerverletzten Frau, die vier Tage unterwegs gewesen sei, bevor sie auf seinem OP-Tisch gelegen habe. „Sie saß im Auto, als sie von einem Raketensplitter in den Rücken getroffen wurde“, sagt Dr. Dolenko. Weil es bei Angriffen viele Opfer gebe, würden nur lebensgefährlich Verletzte umfassend behandelt. „Bei allen anderen macht man nur das Nötigste. Bei der Frau wurde deshalb nur die Blutung gestillt.“ Als sie in Vinnitsa angekommen sei, sei ihre Wunde bereits stark infiziert gewesen. „Der Frau drohte eine Blutvergiftung.“

„Dieser Studienfreund und Kollege wurde bei einem Raketenangriff auf sein Krankenhaus getötet“, sagt Viachelslav Dolenko. Foto: Christian Althoff

Fast schuhkartongroßes Loch im Rücken

Der Arzt greift zu seinem Handy und scrollt durch Fotos seiner Patienten. Da ist ein Gesicht, das nicht mehr erkennen lässt, ob es einem Mann oder einer Frau gehört. Da ist das Bild eines jungen Mannes, in dessen unterem Rücken ein fast schuhkartongroßes Loch klafft. Da sind zerfetzte Extremitäten zu sehen, die der plastische Chirurg für die Aufnahme einer Prothese herrichten muss. Ein anderes Foto zeigt den durchsiebten Rücken eines Mannes, der von Metallsplittern getroffen wurde. „Das sind alles Zivilisten“, sagt der Ukrainer. 834 Menschen habe ­er seit Kriegsbeginn operiert. „Nur drei haben es nicht geschafft.“

Seine Hauptarbeit sei das Wundmanagement. Er schätze, dass 70 Prozent der Wunden, die er zu versorgen habe, infiziert seien. „Bei einem Angriff mit Bomben oder Raketen fliegt alles mögliche in die Wunde. Holzsplitter, Erde, Pflanzenteile oder was sonst gerade in der Nähe ist.“

Dr. Viachelslav Dolenko (l.) versorgt mit einem Kollegen eine kriegsbedingte Beinwunde. Foto: Dolenko

Als erstes würden die Opfer auf Fremdkörper untersucht. Weil die Röntgenabteilung oft überlastet sei, benutze er einen Metalldetektor, den er sich mal für die Münzsuche am Strand gekauft habe, und spüre damit Metallsplitter imn Körper auf. „Das funktioniert gut“, sagt der Arzt und spielt ein Video ab, das den Einsatz des taschenlampengroßen Geräts im OP zeigt.

Sind größere Fremdkörper entfernt, werden die Wunden mit Wasserstoffperoxyd gespült. Danach stopft der Arzt eine Arzt Schwamm in die Wunde und klebt sie komplett mit einer Kunststofffolie ab. Aus der ragt nur ein dünner Drainageschlauch, an den eine Pumpe angeschlossen wird. „Damit saugen wir im Laufe einiger Tage Lymphe, Eiter und andere Flüssigkeiten aus der Wunde.“

Bei der Versorgung der Kriegsopfer erlebe man manchmal die unglaublichsten Geschichten, sagt der Arzt. „Eine Frau hatte am linken Bein eine Verletzung, die wir für einen Einschuss hielten. Aber wir fanden die Kugel nicht.“ Es habe sich herausgestellt. dass die Verletzung von einem Knochensplitter gestammt habe, der aus dem linken, schwerverletzten Bein herausgeflogen sei.

Woche um Woche stand Dr. Dolenko in den letzten Monaten im OP. „Irgendwann merkte ich, dass ich mich nicht mehr konzentrieren konnte, weil ich ständig Angst um meine Familie hatte.“ So sei die Entscheidung gefallen, seine Frau und seinen Sohn zu Bekannten nach Bad Oeynhausen zu schicken. „Seitdem fällt mir die Arbeit viel leichter.“

Das Foto zeigt einen von ungezählten Splittern, die Dr. Dolenko aus Kriegsopfern herausoperiert hat. Foto: Dolenko

Bezahlt worden sei er für seine Unterstützung in den Krankenhäusern über Monate nicht, erzählt der Arzt. „Wir haben von unseren Ersparnissen gelebt und den Wagen meiner Frau und die X-Box unseres Sohnes verkauft“, sagt Viachelslav Dolenko. Erst Ende Oktober habe er eine feste Anstellung in einem Krankenhaus in Vinnitsa bekommen „Für umgerechnet 230 Euro im Monat.“

Drei Sammelstellen in Ostwestfalen-Lippe

Als man ihm erlaubt habe, die Ukraine vorübergehend zu verlassen, habe er die Chance ergriffen, seine Familie zu besuchen, sagt der Chirurg. Er nutzt seinen kurzen Aufenthalt in Deutschland, um Medikamente, Verbrauchsmaterial und medizinische Geräte zu sammeln. So bekam er Kontakt zu dem Bielefelder Urologen Dr. Martin Betge. der bereits Geländefahrzeuge im Wert von 100.000 Euro für die ukrainische Armee organisiert hat und am Samstag den vierten Hilfskonvoi startet. Dr. Betge: „Wir haben in Ostwestfalen-Lippe drei Sammelstellen eingerichtet, in denen medizinisches Material, aber auch haltbare Lebensmittel abgegeben werden können.“ An Krankenhäuser richtet sich die Bitte Dr. Dolenkos, vor allem auch Material für die Wundversorgung einschließlich der Vakuumtherapie zu spenden. Urologe Dr. Betge: „Auf unserer Internetseite www.ukraine-bielefeld.de finden man alle notwendigen Informationen.“