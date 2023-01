Umbau zum längeren Hochbahnsteig „Bethel“ in diesem Sommer

Die 1988 errichtete Stadtbahnhaltestelle Bethel auf der Linie 1 ist für die langen Vamos-Bahnen zu kurz. Um sie im Zuge des Mobiel-Vorhabens „Hochbahnsteig 2.0“ zu modernisieren und neuesten Anforderungen anzupassen, soll sie von derzeit 57 Metern auf 70 Meter verlängert werden. So soll garantiert werden, dass Fahrgäste nicht mehr vor einigen verschlossenen Türen der Lang-Bahnen stehen und Ein- und Aussteigen reibungsloser vonstatten gehen.

Politik nimmt Vorhaben auf der Stadtbahnlinie 1 in Bielefeld zur Kenntnis

Der Hochbahnsteig an der Stadtbahnhaltestelle der Linie 1 am Betheleck soll im Sommer verlängert werden.

Der Umbau zur künftig nutzbaren Länge soll laut Planung im Sommer dieses Jahres bereits erfolgen, heißt es in einer Informationsvorlage der Stadtverwaltung, die der Bezirksvertretung Gadderbaum in deren jüngster Sitzung im Feuerwehrgerätehaus am Quellenhofweg vorgelegt wurde. Abgelehnt wurde das Vorhaben von Gadderbaum nicht, lediglich zur Kenntnis genommen und kurz kommentiert.