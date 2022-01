Umfrage-Poster versagen

Bielefeld

Wer im Herbst durch die Altstadt ging, konnte im Vorbeigehen per Knopfdruck sagen, wie er den Verkehrsversuch „altstadt.raum“ findet. Vier Wochen lang hingen so genannte Feedback-Poster an der Ritterstraße und am Kirchplatz, die das Stimmungsbild erfassen sollten. Jetzt stellte sich heraus: Beide Geräte haben versagt und die Daten nicht gespeichert.

Von Peter Bollig