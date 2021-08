Umtausch abgelehnt: Kunde wirft mit Staubsauger

"Ein 53-jähriger Mann aus Bielefeld erschien am Freitag gegen 12.30 Uhr in einem Markt an der Detmolder Straße, Höhe Sonderburger Straße. Ein Staubsauger, den er im Geschäft gekauft hatte, sei defekt, behauptete der Mann. Da das Gerät allerdings sehr stark verdreckt war, lehnte eine Verkäuferin die Forderung nach einem Gerätetausch ab", sagte Polizeisprecher Fabian Rickel.

Aufgebracht habe der Kunde dann den Staubsauger auf die Füße der Angestellten geworfen, wodurch sie leicht verletzt worden sei. "Zeugen bestätigten zudem, dass der 53-Jährige die Frau bedrohte und beleidigte", sagte der Polizeisprecher.

Der renitente Kunde nahm seinen defekten Staubsauger wieder mit, nachdem Polizisten den Vorfall protokolliert hatten.