Der Bagger saugt und schwimmt und schneidet

Bielefeld

In einem Teich können viele Dinge schlummern. Tresore zum Beispiel, Fahrräder wie in Münster, D-Mark-Münzen wie in Mönchengladbach. Aus dem Stauteich II an der Lutter aber hat Saugbaggerfahrer Marek Madey bisher nur Sand, Schlamm, Äste und Steine geholt.

Von Stephan Rechlin