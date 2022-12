„Und es hat Wumms gemacht“

Tja, was hätte aus 2022 werden können, wenn man Profis 'rangelassen hätte? Diese verzweifelte Frage stellt Humorarbeiter Ingo Börchers, laut Selbstbeschreibung eher ein Dichter im Körper eines Kabarettisten, nach einem denkwürdigen Jahr im Theater am Alten Markt (TAM). Dort hatte sein inzwischen schon traditioneller Jahresrückblick Premiere, bei dem Börchers Bielefeld, OWL, Deutschland und die Welt einer kritischen Würdigung unterzieht. Und das Publikum zum Schmunzeln, Quietschen, Lachen und begeistertem (Szenen-)Applaus bringt.

Krieg, Krise, Katastrophen. Was bleibt da noch an kleinen Lichtblicken? Wenn NRW obendrein auch noch Wüst regiert wird? Ingo Börchers ist fündig geworden, denn da ist das Comeback des Jahres: Der Spindelbrunnen ist zurück. Andernorts ist Druck auf dem lyrischen Kessel - nämlich in Theesen. Da hat Ingo Börchers ein Schild entdeckt, dessen Aufschrift ihn dazu bringt, sich vor dem Gebrauch des Konjunktivs zu verneigen, nämlich: „Würdest Du hier wohnen, wärst Du jetzt zu Hause"“