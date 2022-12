Unerlaubte Busfahrt mit Folgen

In der Nacht auf Montag gelang es unbekannten Tätern in zwei Busse zu steigen und unerlaubt auf einem Firmengelände herumzufahren. Dabei verursachten sie einen hohen Sachschaden.

Eine Busfahrerin bemerkte die Beschädigungen bei Arbeitsbeginn am Montagmorgen um 5 Uhr zunächst an einem Gelenkbus. Sie und ein weiterer Mitarbeiter entdeckten zudem Kratzer, Dellen und zerborstene Scheiben an einem weiteren Bus sowie Beschädigungen an einer Laterne und einem Lastwagen.

Die Fahrzeuge standen auf einem Firmengelände an der Straße Am Langen Grund in Bielefeld-Quelle. Vermutlich verschafften sich die Täter zwischen 22 Uhr und 5 Uhr Zugang zu dem Gelände.

Sie kaperten das Fahrzeuginnere eines Busses der Marke Solaris. Damit fuhren sie gegen eine Laterne seitlich der Parkbucht. Darüber hinaus stiegen sie in einen weiteren Bus von MAN und streiften mit dem Heck des Fahrzeugs einen geparkten Lastwagen, ebenfalls der Marke MAN. An der linken Seite des Fahrzeugs entstanden Lackkratzer. Zudem wurden mehrere Scheiben beschädigt.

Wer etwas von den Vorgängen bemerkt hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat, Telefon 0521/5450, zu melden.