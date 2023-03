Bei einem Unfall in einem Parkhaus ist ein 87-jähriger Bielefelder in eine Wand gefahren und wurde dabei leicht verletzt.

Bei dem Unfall krachte ein 87-jähriger Bielefelder mit seinem Opel in eine Parkhauswand,

Am Dienstag gegen 11 Uhr hielt sich der 87-Jährige mit seinem Opel Meriva in einem Parkhaus an der Elsa-Brändström-Straße auf. Bei einem Parkmanöver kollidierte der Senior mit einer Wand.

Der Mann wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Nach einer Erstversorgung brachten ihn Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Mauer hielt der Kollision nur teilweise stand. Durch herausgebrochene Ziegelsteine wurde ebenfalls ein Skoda Citigo beschädigt, der in einer Parkbucht in unmittelbarer Nähe stand.

Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme schätzten die Polizeibeamten den Sachschaden auf etwa 20.000 Euro.