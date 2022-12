Alkoholfahrt mit Folgen

30.000 Euro Sachschaden nach Unfall in Bielefeld-Brake

Bielefeld

Viel Ärger hat sich ein 22-jähriger Bielefelder am Donnerstagabend eingehandelt. Erst setzt er sich im alkoholisierten Zustand ans Steuer, dann verursacht er in Bielefeld-Brake einen Verkehrsunfall mit Verletzten und Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro. Die Polizei nimmt ihm anschließend seinen Führerschein ab.