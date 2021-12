Unfall mit vier Autos in Bielefeld

Bielefeld

Am Mittwochmorgen staute es sich im Bielefelder Berufsverkehr an der Eckendorfer Straße in Höhe des Obi-Marktes. Dort ereignete sich ein Verkehrsunfall, an dem vier Autos beteiligt waren. Die Polizei appellierte, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Von Christian Müller